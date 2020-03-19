На Буковині ізолювали село, де на коронавірус захворіла ціла родина

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Крім шістьох підтверджених випадків, є ще 27 випадків підозр захворювання на коронавірус

У селі Колінківці, що в Хотинському районі Чернівецької області, де раніше підтвердили шість випадків захворювання на коронавірус, запровадили карантин. На в’їзді та виїзді на блокпостах чергує поліція, рятувальники та медики, а у водіїв та пасажирів вимірюють температуру, інформує ТСН.

Як повідомляється, всі виявлені хворі коронавірусом належать до однієї родини.

«Спочатку занедужала жінка, яка повернулась із заробітків, потім троє її онуків та дві невістки. Нині вони всі ушпиталені. Людина, яка повернулась з Італії і далі контактні особи з родинного кола, ще 10 людей із підозрою, ми чекаємо на результати», – розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За словами місцевих мешканців, в село нещодавно масово повертались заробітчани з Італії. Усіх заробітчан, які прибули з Європи, лікарі просять відразу ізолюватись вдома, не виходити на вулицю.

Окрім шістьох підтверджених випадків коронавірусу, у цьому селі ще кілька десятків людей із підозрою на інфікування. Усі вони контактували із хворими.

«Тут великий список людей, за яким ведеться спостереження, треба було взяти мазки. Всього 27», – розповідає лікар Колінківської лікарні Олег Банар.

В облдержадміністрації попередили, що у випадку, якщо будуть нові хворі, то в Колінківцях взагалі можуть перекрити в’їзд та виїзд.

Як інформував ZAXID.NET, саме на Буковині вперше в Україні 3 березня зафіксували випадок зараження на коронавірус Covid-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області. Він незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії. Зараз чоловік перебуває у лікарні.

15 березня на Чернівеччині померла 33-річна жінка, яка чекала результатів аналізів на Covid-19. Уже після її смерті діагноз підтвердився, таким чином кількість померлих в Україні від коронавірусу зросла до 2 осіб.

Кабінет міністрів України на три тижні запровадив карантин на всій території України задля протидії коронавірусу з Китаю.