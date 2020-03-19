В Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка

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Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом Covid-19. Про це на брифінгу ввечері у четвер, 19 березня, повідомили т. в. о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів та міський голова Руслан Марцінків.

За словами Віталія Федоріва, жінка захворіла 13 березня. У неї була підвищена температура, кашель. 15 березня жінка звернулася до сімейного лікаря, але від госпіталізації відмовилася.

16 березня її каретою швидкої доставили до інфекційної лікарні. Підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вночі 17 березня вона померла.

Попередньо у неї діагностували – Грип А, ускладнений пневмонією. Супутні хвороби – ішемічна хвороба серця.

Інформацію про хворобу жінки підтвердили в МОЗ.

Як повідомляється, пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

В МОЗ також закликали громадян, при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Зазначимо, що загалом станом на 20:00 19 березня в Україні підтверджено 21 випадок захворювання на коронавірус. У трьох випадках захворювання закінчилося смертю пацієнтів.