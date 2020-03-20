Відразу 10 нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій області

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Станом на 23:00 п’ятниці, 20 березня, в Україні виявлено 41 випадок захворювання на коронавірус Covid-19. Найбільше хворих – 10 – у Чернівецькій області, також перший випадок коронавірусу зафіксували на Тернопільщині, повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Таким чином, станом на вечір п’ятниці в Чернівецькій області виявлено 25 випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 20 березня, у чотирьох громадян Молдови виявили коронавірус після того, як вони відвідали Почаївську лавру, розташовану на Тернопільщині.

Додамо, що перший випадок коронавірусу в Україні також зафіксували в Чернівцях. Однак пацієнт, в якого першим виявили інфекцію, вже вилікувався.

Також у Чернівцях раніше від коронавірусу померла 33-річна жінка. А загалом в Україні зафіксували три смерті від коронавірусу.

З метою запобігання поширенню інфекції в Україні до 3 квітня діє суворий карантин, який буде продовжено, якщо кількість хворих зросте.