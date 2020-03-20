Головний санітарний лікар України заявив про ймовірне продовження карантину

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні за останню добу зросла до 26

В Україні продовжать карантин після 3 квітня, якщо зростатиме кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в Україні та країнах Євросоюзу.

«Ми готуємося і розглядаємо варіанти продовження карантину. Це не буде секретом, але це все залежатиме від епідемічної ситуації на території країни та в країнах ЄС. Якщо буде таке продовження зростання, карантин стовідсотково продовжать», – сказав 19 березня в ефірі телеканалу «1+1» заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Україна тільки почала впроваджувати карантинні заходи, і не виключено, що в подальшому вони будуть ще жорсткішими.

«У нас зростає кількість підозр на коронавірус, усе більше зразків надходить до вірусологічних лабораторій. У країну зайшла коронавірусна хвороба, навіть зареєстровані перші випадки внутрішньокраїнного інфікування. Тому всі ці заходи, які зараз вживаються, скеровані на те, щоб зупинити поширення та унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я», – пояснив він.

Віктор Ляшко також додав, що на вихідних до України мають поставити 50 тисяч тест-систем, які дозволять зробити до мільйона тестувань на коронавірус за золотим стандартом діагностики. Він також закликав людей без симптомів коронавірусу не приходити в медзаклади безпідставно та не тестуватися, оскільки лікарі й так вже працюють у посиленому режимі. Натомість МОЗ рекомендує більше уваги приділяти профілактичним заходам, зокрема, максимально самоізолюватися та зменшити свою мобільність.

Додамо, що станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, 10 із яких діагностували напередодні. Троє жінок, інфікованих Covid-2019, померли – у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, що в Україні з 12 березня до 3 квітня запровадили карантин у всіх навчальних закладах. Пізніше уряд обмежив в'їзд іноземців на територію країни, призупинив усе пасажирське авіа- та залізничне сполучення, обмежив зібрання людей.

У містах почали запроваджувати жорсткіші заходи, зокрема, позакривали усі заклади торгівлі, окрім життєво важливих – продуктових, аптек, АЗС. Крім того, в Івано-Франківську, Ужгороді та Луцьку зупинили роботу всього громадського транспорту, у Києві – метро.

У Львові поки що транспорт не зупиняли, проте ввели обмеження кількості людей до 10 та скасували безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Тим часом приміські та міжміські автобусні перевезення на Львівщині заборонили.