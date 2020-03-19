Садовий попередив про ймовірну зупинку усього громадського транспорту

Протягом 24 годин власники компаній мають розробити альтернативні плани довезення працівників на роботу

ЕкономікаАК, 19 березня264715

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Садовий попередив про ймовірну зупинку усього громадського транспорту
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Мер Львова попередив власників та керівників компаній і установ всіх форм власності про необхідність розробки альтернативного плану довезення своїх працівників на роботу у випадку ймовірної заборони функціонування громадського транспорту.

«Власники підприємств та установ, усіх форм власності, повинні протягом 24 годин розробити альтернативний план довезення своїх працівників. У будь-який момент центральна влада може заборонити роботу громадського транспорту», – повідомив Андрій Садовий у Telegram ввечері 18 березня.

Нагадаємо, раніше міська влада, відповідно до розпорядження уряду, обмежила максимальну кількість пасажирів, що можуть одночасно перебувати у салоні громадського транспорту, до 10 осіб. Приміське і міжміське транспортне сполучення припинене з учорашнього дня.

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