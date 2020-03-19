Міськрада Ужгорода вирішила зупинити роботу всього громадського транспорту

Із 20 березня роботу громадського транспорту на території Ужгорода тимчасово призупинять

СуспільствоАндрій Стець, 19 березня3730

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Міськрада Ужгорода вирішила зупинити роботу всього громадського транспорту
фото з відкритих джерел
Ужгород увійськов до переліку міст, де повністю призупинили роботу громадського транспорту

Міська рада Ужгорода на своєму засіданні у четвер, 19 березня, прийняла рішення призупинити роботу громадського транспорту з 20 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Як йдеться в повідомленні мерії міста, підприємствам, установам і організаціям, які продовжують працювати в умовах карантину, доручили забезпечити проїзд працівників спеціальними автобусами.

На засіданні депутати, а також мер і його заступники прийшли у захисних масках. Перед засідання міський голова Ужгорода Богдан Андріїв провів зустріч із перевізниками, що обслуговують міські маршрути. За його словами, моніторинг перевезень останніх кількох днів показав: громадським транспортом в Ужгороді користується все менше людей

«Вже вчора на рейси вийшло менше автобусів. Однак уранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації», – йдеться у повідомленні.

Мер міста нагадав, що ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція.

«Якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5 – 2 метрів. Дотримуватися цих вимог у транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять», – пояснив таке рішення мер міста.

Також від 19 березня в Ужгороді їздять автомобілі патрульної поліції. З них через гучномовці мешканців міста попереджають про карантин та загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше рішення про повну зупинку громадського транспорту ухвалили в Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку. Мер Львова Андрій Садовий попередив про ймовірну зупинку усього громадського транспорту. Протягом 24 годин власники компаній мають розробити альтернативні плани довезення працівників на робот

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