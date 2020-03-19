У Луцьку зупинили роботу всього громадського транспорту

Для працівників медичних та інших критично важливих структур організують доїзд на роботу

З 19 березня в Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу зупинили роботу всього громадського транспорту, аби попередити поширення коронавірусу Covid-2019.

Як пише прес-служба Луцької міської ради, відповідне рішення ухвалив напередодні виконавчий комітет. Обмеження діятиме до завершення карантину, який раніше запровадили по всій Україні.

«Транспортний засіб – місце тісного контакту людей. Якщо в автобус чи тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб – залишатися вдома», – сказав в. о. міського голови Григорій Пустовіт.

Для працівників медичних та інших критично важливих структур коштом міського бюджету організують доїзд на роботу. У той же час міська рада рекомендує інших підприємствам та організаціям забезпечити спеціальні перевезення для своїх співробітників.

За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, представники профспілки таксистів Луцька пообіцяли, що не підвищуватимуть ціни, дезінфікуватимуть машини, а водії працюватимуть у засобах захисту.

Нагадаємо, що з 18 березня призупинили рух громадського транспорту також в Івано-Франківську. У Львові поки що транспорт не зупиняли, проте ввели обмеження кількості людей до 10. Тим часом приміські та міжміські автобусні перевезення на Львівщині заборонили.