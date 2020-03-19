У Луцьку зупинили роботу всього громадського транспорту

Обмеження діятиме до завершення карантину, запровадженого в Україні через коронавірус

СуспільствоАнна Журба, 19 березня7370

До теми

У Луцьку зупинили роботу всього громадського транспорту
фото ілюстративне sylapravdy.com
Для працівників медичних та інших критично важливих структур організують доїзд на роботу

З 19 березня в Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу зупинили роботу всього громадського транспорту, аби попередити поширення коронавірусу Covid-2019.

Як пише прес-служба Луцької міської ради, відповідне рішення ухвалив напередодні виконавчий комітет. Обмеження діятиме до завершення карантину, який раніше запровадили по всій Україні.

«Транспортний засіб – місце тісного контакту людей. Якщо в автобус чи тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб – залишатися вдома», – сказав в. о. міського голови Григорій Пустовіт.

Для працівників медичних та інших критично важливих структур коштом міського бюджету організують доїзд на роботу. У той же час міська рада рекомендує інших підприємствам та організаціям забезпечити спеціальні перевезення для своїх співробітників.

За словами першого заступника міського голови Григорія Недопада, представники профспілки таксистів Луцька пообіцяли, що не підвищуватимуть ціни, дезінфікуватимуть машини, а водії працюватимуть у засобах захисту.

Нагадаємо, що з 18 березня призупинили рух громадського транспорту також в Івано-Франківську. У Львові поки що транспорт не зупиняли, проте ввели обмеження кількості людей до 10. Тим часом приміські та міжміські автобусні перевезення на Львівщині заборонили.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення ZAXID.NET
«Укрзалізниця» скасовує всі пасажирські перевезення з 18 березня ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук