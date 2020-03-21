Арсен Аваков закликав до «тотального карантину»
Аваков каже, що уряд розглядає такі варіанти, але він сам наполягає, щоб це зробили якнайскоріше
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запровадження жорсткіших карантинних заходів в Україні найближчим часом у зв'язку зі спалахом коронавірусу Covid-2019 у світі.
Як написав він 21 березня на Facebook, «це продиктовано необхідністю».
«У всьому світі зараз обмеження і криза: скрізь, як і в нас, немає масок та респіраторів – і в США, і в Європі. Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легень. Провідні економіки світу і найкращі системи охорони здоров’я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це потрібно чесно казати. І дива завтра не буде. Засоби захисту і тести виробляють та закуповують в умовах жорстокої конкуренції. Усі, хто цим займається (в Україні), сконцентровані і навантажені роботою 24/7. Ситуація буде змінюватися, ми будемо наповнювати систему усім необхідним – але потрібен час. Потрібно виграти час, щоб не захворіли ще більше українців», – сказав він.
За словами Авакова, уряд та президентський штаб розглядають варіанти жорсткого карантину – коли працюватимуть тільки «підприємства критичної промислової інфраструктури», а людям заборонять виходити з дому без крайньої необхідності. Він сам наполягатиме, щоб до таких заходів вдалися чимшвидше.
«Тотальний карантин – моя позиція, про яку я хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому відповідно до моїх повноважень. (…) Про збитки та компенсацію подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо. (…) Зараз немає жорсткого обмеження пересування громадян і штрафів за його порушення, як в інших країнах. Але заради подолання поширення коронавірусу прошу відповідально поставитися керівників компаній та підприємств, які є критично необхідними, та перевести працівників на віддалений режим роботи», – написав він.
Також Арсен Аваков вважає, що громадським транспортом зараз мають користуватися лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб та систем життєзабезпечення. Інші ж люди мають не виходити з дому, оскільки «відповідальність за поширення вірусу лежить на кожному з нас».
Нагадаємо, станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом. Починаючи з 12 березня на загальнодержавному та місцевому рівні в країні почали запроваджувати карантинні заходи. Спершу до 3 квітня закрили всі навчальні заклади, пізніше припинили пасажирське авіа- та залізничне сполучення і закрили кордон для іноземців, обмежили перебування людей в одному місці.
У низці міст призупинили або обмежили роботу громадського транспорту, скасували пільги на проїзд, позакривали всі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек і АЗС. У більшості областей, де виявили випадки захворювання на Covid-2019, запровадили режим надзвичайної ситуації. Такі заходи попердньо триватимуть до 3 квітня, та за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися в Україні та Європі, карантин продовжать.