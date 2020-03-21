Арсен Аваков закликав до «тотального карантину»

Міністр МВС вважає, що людям необхідно заборонити виходити з дому без крайньої необхідності

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запровадження жорсткіших карантинних заходів в Україні найближчим часом у зв'язку зі спалахом коронавірусу Covid-2019 у світі.

Як написав він 21 березня на Facebook, «це продиктовано необхідністю».

«У всьому світі зараз обмеження і криза: скрізь, як і в нас, немає масок та респіраторів – і в США, і в Європі. Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легень. Провідні економіки світу і найкращі системи охорони здоров’я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це потрібно чесно казати. І дива завтра не буде. Засоби захисту і тести виробляють та закуповують в умовах жорстокої конкуренції. Усі, хто цим займається (в Україні), сконцентровані і навантажені роботою 24/7. Ситуація буде змінюватися, ми будемо наповнювати систему усім необхідним – але потрібен час. Потрібно виграти час, щоб не захворіли ще більше українців», – сказав він.

За словами Авакова, уряд та президентський штаб розглядають варіанти жорсткого карантину – коли працюватимуть тільки «підприємства критичної промислової інфраструктури», а людям заборонять виходити з дому без крайньої необхідності. Він сам наполягатиме, щоб до таких заходів вдалися чимшвидше.

«Тотальний карантин – моя позиція, про яку я хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому відповідно до моїх повноважень. (…) Про збитки та компенсацію подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо. (…) Зараз немає жорсткого обмеження пересування громадян і штрафів за його порушення, як в інших країнах. Але заради подолання поширення коронавірусу прошу відповідально поставитися керівників компаній та підприємств, які є критично необхідними, та перевести працівників на віддалений режим роботи», – написав він.

Також Арсен Аваков вважає, що громадським транспортом зараз мають користуватися лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб та систем життєзабезпечення. Інші ж люди мають не виходити з дому, оскільки «відповідальність за поширення вірусу лежить на кожному з нас».

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом. Починаючи з 12 березня на загальнодержавному та місцевому рівні в країні почали запроваджувати карантинні заходи. Спершу до 3 квітня закрили всі навчальні заклади, пізніше припинили пасажирське авіа- та залізничне сполучення і закрили кордон для іноземців, обмежили перебування людей в одному місці.

У низці міст призупинили або обмежили роботу громадського транспорту, скасували пільги на проїзд, позакривали всі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек і АЗС. У більшості областей, де виявили випадки захворювання на Covid-2019, запровадили режим надзвичайної ситуації. Такі заходи попердньо триватимуть до 3 квітня, та за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися в Україні та Європі, карантин продовжать.