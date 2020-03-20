Київський суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення карантину

Жінка продавала продукти з рук у невстановленому для цього місці

СуспільствоАнна Журба, 20 березня27190

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Шевченківський районний суд Києва 20 березня оштрафував місцеву мешканку за порушення правил карантину.

Як повідомила прес-служба суду, жінка торгувала продуктами харчування з рук у невстановленому для цього місці, «чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину». Її оштрафували на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що з 17 березня у Києві закрили усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек і автозаправок, аби не допустити поширення коронавірусу Covid-2019. Також у місті призупинили роботу метро та обмежили кількість людей у іншому громадському транспорті до 10. Крім того, у транспорт пускають лише людей в медичних масках. 18 березня в Київській області оголосили надзвичайну ситуацію.

Подібні карантинні заходи запровадили й у багатьох інших містах України, у тому числі й у Львові. Тим часом в Ужгороді, Івано-Франківську та Луцьку взагалі зупинили роботу громадського транспорту.

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