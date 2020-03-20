Міськрада штрафуватиме львів’ян за порушення умов карантину

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За порушення умов карантину штраф складає від 17 000 до 170 000 грн

Працівники Львівської міської ради зможуть складати протоколи на мешканців міста, які порушують правила карантину. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 20 березня.

Згідно з рішенням виконкому, повноваження накладати штрафи на порушників карантину будуть у працівників районній адміністрацій, ЛКП «Адміністративно-технічне управління», ЛКП «Муніципальна варта». За порушення карантину складатимуть адміністративні протоколи.

Нагадаємо, зо порушення умов карантину передбачається штраф від 17 000 до 34 000 грн для громадян і від 34 000 до 170 000 грн для посадових осіб.

Зазначимо, що під час карантину у Львові заборонене одночасне перебування більше 10 людей у супермаркетах, магазинах, аптеках, банках та поштових відділеннях; перевезення у громадському транспорті більше 10 пасажирів; функціонування магазинів та закладів харчування, окрім продуктових крамниць та аптек. Штрафувати підприємців також будуть за порушення санітарних норм.

Поліція Львівської області уже почала штрафувати порушників карантину, зокрема, водіїв, які перевозять в одному транспортному засобі більше 10 людей.

Карантин в Україні триватиме до 3 квітня, однак його планують продовжити через збільшення випадків захворювання на коронавірус.