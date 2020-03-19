У Львові скасували безкоштовний проїзд для пенсіонерів на час карантину

Пенсіонери не зможуть безкоштовно користуватись громадським транспортом під час карантину

З понеділка, 23 березня, на час карантину у комунальному транспорті Львова скасовується пільговий проїзд. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС під час засідання 19 березня.

«Із понеділка скасовано безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті на час карантину», – йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Львівської міської ради «Львів vs коронавірус».

Зазначимо, що право на безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті Львова мають пенсіонери, військовослужбовці, ветерани війни та служби у внутрішніх органах, інваліди війни, чорнобильці, інваліди усіх груп, діти шкільного віку та діти з багатодітних сімей. З повним переліком пільгових категорій можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради.

Нагадаємо, що під час карантину у громадському транспорті може одночасно перебувати не більше 10 пасажирів. Львівська поліція стежить за дотриманням цього правила і штрафує водіїв. 19 березня правоохоронці оштрафували 5 водіїв на 17 тис. грн кожного за порушення норм карантину.

Раніше подібне рішення прийняла місцева влада у Чернівцях: щоб спонукати пенсіонерів сидіти вдома, у місті скасували безкоштовний проїзд для них.