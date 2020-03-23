Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець каже, що якби в Україні надзвичайний стан ввели раніше, то не було б такої кількості хворих на Covid-19

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за введення в Україні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» увечері в неділю, 22 березня.

«Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б», – сказав Ємець.

За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі громадяни повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.

Разом з тим, як повідомила «Українська правда» з посиланням на неназване джерело в Офісі президента, імовірно, рішення про введення надзвичайного стану буде прийматися на засіданні РНБО у вівторок, 24 березня..

Нагадаємо, Україна через пандемію коронавірусу з 12 березня запровадила жорсткий карантин, який діє до 3 квітня. Однак попри це кількість хворих в Україні зростає щодня: станом на вечір неділі їх було 73. Також у деяких регіонах введено режим надзвичайної ситуації, що передбачає додаткове посилення умов карантину.

У п’ятницю, 20 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо кількість хворих на коронавірус Covid-19 зростатиме, то карантин буде продовжено.

В суботу, 21 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив за те, щоб зробити умови карантину ще жорсткішими.