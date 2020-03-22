Поширення коронавірусу в Україні. Карта дня

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 11:18180862

До теми

За неповні три тижні в Україні виявили 49 випадків захворювання на Covid-19. Більше половини з них припадає на Чернівецьку область, в якій 3 березня виявили першого хворого. Наразі випадки зараження Covid-19 підтвердили у десяти регіонах, половина із них – це західні області. Поширюється коронавірус дедалі швидше – за останні три дні кількість інфікованих Covid-19 в Україні зросла утричі. Майже всі вони перебувають під наглядом, наразі відомо лише про два одужання і три летальні випадки.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.
Оновлюємо щодня ZAXID.NET
«Щоб виробити імунітет, ми повинні контактувати з коронавірусом».
Розмова з імунологом Валентиною Чоп’як ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук