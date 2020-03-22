Поширення коронавірусу в Україні. Карта дня

За неповні три тижні в Україні виявили 49 випадків захворювання на Covid-19. Більше половини з них припадає на Чернівецьку область, в якій 3 березня виявили першого хворого. Наразі випадки зараження Covid-19 підтвердили у десяти регіонах, половина із них – це західні області. Поширюється коронавірус дедалі швидше – за останні три дні кількість інфікованих Covid-19 в Україні зросла утричі. Майже всі вони перебувають під наглядом, наразі відомо лише про два одужання і три летальні випадки.