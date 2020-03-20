У чотирьох молдован виявили коронавірус після Почаївської лаври

У Молдові підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, повідомила міністерка охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну. За словами президента Молдови Ігоря Додона, четверо з інфікованих нещодавно повернулися з Почаївської лаври – однієї з найбільших українських православних святинь, яка розташована в Тернопільській області.

«Сьогодні в лабораторії опрацювали 90 тестів на коронавірус, з яких 17 виявилися позитивними. З них 12 випадків локального зараження. Крім цього, у п'ятьох випадках вірус виявили у громадян, які нещодавно повернулися з України та Росії », – сказала Думбревяну в п’ятницю, 20 березня, повідомив Newsmaker.

Як повідомив пізніше на брифінгу президент Молдови Ігор Додон, четверо молдовських громадян, у яких виявили коронавірусну хворобу Covid-19, повернулися з України, де відвідували Почаївську лавру, розташовану в Тернопільській області, пише Deschide.MD. Однак він не повідомив, коли хворі коронавірусом жителі Молдови відвідували Україну.

Таким чином, в Молдові число заражених коронавірусів нового типу зросла до 66. Один пацієнт одужав.

Почаївська лавра підпорядкована Українській православній церкві Московського патріархату. Зазначимо, що раніше настоятель Києво-Печерської лаври, яка теж підпорядкована УПЦ МП, закликав ігнорувати карантин в Україні, який діє до 3 квітня і буде продовжений, якщо кількість хворих зросте. Такі заклики суперечать заклику синоду УПЦ МП від 18 березня.

До слова, в Україні станом на ранок 20 березня виявили 26 хворих на коронавірус. У самій Тернопільській області хворих на коронавірус не виявлено.