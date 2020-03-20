Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин

Митрополит Павло закликає людей причащатися і обніматися незважаючи на карантин

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. Натомість, у своєму зверненні до вірян митрополит закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».

Митрополит закликав брати участь у колективній молитві, адже, з його слів, «найстрашніша епідемія – то гріх, який губить людську природу». Відтак, Павло запросив вірян ходити в храм, причащатися самим і брати до причастя дітей.

«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», – заявив митрополит.

При тому настоятель Києво-Печерської лаври закликав не боятися смерті.

На думку Павла, українська влада припустилася «недалекоглядності», коли оприлюднила «безумні веління». Він вважає, що влада зацікавлена «тримати в страху людей».

Митрополит УПЦ МП також певен, що в паніці зацікавлений і приватний бізнес.

«Скуповується все, що залежалося на поличках – і ми думаємо, що цим врятуємо себе від смерті? Ніхто не застрахований», – наголосив він та зазначив, що пандемію слід долати духовно.

відео Лавра. Шлях спасіння

Окрім того, митрополит УПЦ МП поставив під сумнів рівень загроз від Covid-2019.

«Сьогодні всі бояться коронавірусу. Але помирає маленький відсоток. А скільки помирає від онкології? Туберкульозу? Наркотків? Скільки самогубств? Ніхто на це зважає», – сказав настоятель лаври.



Священник заявив, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва. Павло сказав, що в 1986 році, після Чорнобильської трагедії, довкола лаври був високий рівень радіоактивного забруднення, натомість сам комплекс залишався безпечним.

Зауважимо, що такі заклики митрополита прямо суперечать обмеженням на проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах. Вони порушують положення ст. 325 Кримінального кодексу України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Нею передбачено штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Цікаво, що в офіційному зверненні Синоду Московського патріархату у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19, вірних закликали «не ігнорувати загальноприйнятих норм гігієни і виконувати рекомендації лікарів. У разі появи ознак, схожих на інфекційне захворювання, слід лишатись вдома, а у випадку погіршення здоров’я – обов’язково звертатись до лікарів».

Водночас Московський патріархат закликав дотримуватись встановлених державою обмежень.

«Беручи до уваги встановлені державою обмеження щодо кількості осіб, які можуть бути присутніми під час звершення богослужіння (станом на сьогодні це 10 осіб), вважається допустимим, у разі потреби, Таїнства Сповіді та Причастя проводити протягом всього дня. У такому разі храм повинен бути постійно відкритим, щоб віряни мали можливість відвідувати його невеликими групами. У разі якщо в храмі присутня більша кількість вірян, ніж це є допустимим, богослужіння може проводитись на церковному подвір’ї під відкритим небом. При цьому, присутні матимуть можливість розташовуватись на такій відстані один до одного, як це передбачено діючими санітарно-епідеміологічними нормами», – йдеться у тексі звернення.

Варто зазначити, що намісник Києво-Печерської Лаври Павло раніше «прославився» завдяки своїм скандальним заявам. Зокрема, у січні 2018 року він заявив, що Крим ніколи не був українським. Через кілька місяців священнослужитель оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною томосу про автокефалію у якому пообіцяв «прокляття до сьомого коліна» тим, хто «спробує забрати національне надбання українців, Лавру, у РПЦ і передати її для нової Помісної церкви». Після цього його включили до бази даних «Миротворець» як антиукраїнського пропагандиста і противника незалежності українського православ'я.

До слова, Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України закликали вірян до відповідального ставлення в зв'язку зі спалахом епідемії і обмежили звершення літургій на час карантину. Виконавчі служби двох церков налагодили прямі трансляції літургій, аби забезпечити вірян можливістю долучитися до богослужінь дистанційно.

18 березня Вселенський патріархат 18 березня наказав заборонити проводити церковні служби та обряди до кінця березня через поширення коронавірусу.