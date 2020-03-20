Православна Церква України обмежила до 10 кількість вірян під час богослужінь

У православних церквах мають посилити протиепідемічні заходи та використовувати засоби дезінфекції

Священний Синод Православної церкви України закликав вірян дотримуватися карантину, а також обмежив проведення богослужінь у храмах. Як ідеться в практичних настановах для єпископату, духовенства та вірян, священики мають припинити проведення богослужінь або ж змінити їхній порядок так, щоб у богослужіннях брали участь не більше 10 осіб.

Це ж стосується проведення похоронів та хрестин. Крім того, ПЦУ допускає проведення богослужінь на відкритому повітрі біля храмів – «при дотриманні правил щодо числа одночасно присутніх та "соціальної дистанції"».

«Божественні літургії проводити за присутності визначеної обмеженням кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції. Бажаючі сповідатися і причаститися можуть це зробити протягом цілого дня при дотриманні умов приготування. Пастирям у кожному конкретному випадку виявляти належну розсудливість», – постановив Синод ПЦУ.

У той же час, у настановах зазначено, що храми мають бути відкритими – для особистого відвідування та молитви, спілкування зі священиками при дотриманні карантинних правил. У них мають посилити протиепідемічні заходи та використовувати засоби дезінфекції – «зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь».

«На час пандемії достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є поклоніння/поклон перед ними, без цілування; зазначене також застосовується до особистих вітань та вияву пошани між членами Церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення. При поданні благословення Хрестом – достатньо здійснити осінення ним, без цілування», – йдеться в настановах.

Крім того, Синод тимчасово заборонив перевозити святині, проводити паломництва та загальні соборування, а також змінив порядок прийому причастя.

«Як тимчасовий надзвичайний захід дозволяється здійснювати причастя вірних Тіла і Крові Христових у той самий спосіб, як це здійснюється священнослужителями під час Літургії Ранішеосвячених Дарів, а саме: приготовлені часточки Тіла, на які лжицею покладено частину Крові (як це робиться при приготуванні запасних Дарів) подавати з дискоса в руки (або лжицею не торкаючись уст) причаснику. При цьому слід уважно роз’яснити обов’язок причасників ретельно спожити Дари. Для обтирання губ використовувати одноразові серветки, які потім спалити у чистому місці. Використовувати для запивки після прийняття Причастя одноразовий посуд або споживати лише антидор», – постановив Священний Синод.

Додамо, що напередодні Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі богослужіння в церквах через пандемію коронавірусу. Натомість Києво-Печерської Лаври, митрополит УПЦ МП Павло закликав ігнорувати карантин і, навпаки, відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, за його словами, є «людський гріх».

У той же час УГКЦ закликала своїх вірян дотримуватися гігієни в церквах, а людей похилого віку та батьків з дітьми – залишатися вдома і не відвідувати богослужінь, а також запропонувала парафіянам долучитися до літургії онлайн.