УГКЦ закликала парафіян дотримуватись особистої гігієни у церквах

Парафіян закликають дбати про особисту гігієну і при виникненні найменших підозр звертатися до сімейного лікаря

Українська греко-католицька церква закликала парафіян поширювати лише достовірну інформацію про коронавірус, не наполягати на цілуванні ікон чи реліквій у церквах та молитися за подолання хвороби. Про це йдеться у повідомленні Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я, поширеному у вівторок, 10 березня.

«Насамперед УГКЦ закликає до особистої та, по можливості, спільної молитви за витривання у цей складний час та Боже змилування і подолання цієї хвороби. Необхідно стати тими, які поширюють тільки перевірену інформацію, не впадають у паніку та відчай, проявляють уповання на Боже милосердя і провидіння та готові приходити на допомогу тим, які її потребують», – йдеться у повідомленні УГКЦ.

Там також закликають дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, а також місцевих санітарних та епідеміологічних служб, аби докласти максимальних зусиль для запобігання поширенню епідемії Covid-19.

Особливу увагу парафіян просять звернути на деякі правила відвідування церков.

«Варто особливо звернути увагу на такі речі. При підозрілих симптомах обмежити спілкування з іншими до мінімуму та якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря. При відвідуванні храму звернути увагу більше на духовне єднання із Христом, не настоюючи на цілування ікон, реліквій чи інших побожних речей. Дотримуватися особистої гігієни, особливо гігієни рук, часто їх миючи відповідно до рекомендацій МОЗ. При прийнятті Святого Причастя всіляко уникати торкання устами ложечки», – вказано у рекомендаціях Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я.

Станом на 9 березня коронавірусом захворіли понад 110 тис. людей в 104 країнах світу, понад 3000 з них померли. В Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус Covid-19 у Чернівцях. На Львівщині впродовж минулого тижня медики перевіряли 12 осіб з підозрою на коронавірус, однак вона не підтвердилась. Наприкінці цього тижня у Львівській області мають з'явитися експрес-тести на визначення коронавірусу, які будуть закуплені за гроші обласного бюджету і дозволять дізнатися результат перевірки за 10 хв.