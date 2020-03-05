Львівський священик УГКЦ закликав вживати засоби дезінфекції у церквах

Павло Дроздяк вважає, що для безпеки вірних усі церкви слід забезпечити засобами дезинфекції і особистої гігієни

Капелан Львівської міської ради та речник Львівської архиєпархії УГКЦ о. Павло Дроздяк закликав використовувати засоби гігієни у церквах для того, щоб зменшити ризики поширення будь-якої інфекції, в тому числі коронавірусу, який вже зафіксували в Україні. Також він наголосив на важливості правильного інформування про поширення цієї епідемії та не піддаватися паніці. Свої думки він озвучив у четвер, 5 березня, під час засідання сесії міськради.

За словами отця Павла, він ініціював засідання позачергової ради церков Львова, щоб вирішити, як правильно священники мають інформувати парафіян про поширення епідемії та використання засобів гігієни для зменшення ризиків усіх інфекцій.

«Ви знаєте, що у європейських містах, де зафіксоване поширення вірусу, були заборонені меси. Коли ми говоримо про Львів, який є релігійним за своїм характером, то, без сумніву, для нас це велика проблема. Для того, аби наші вірні змогли комфортно відвідувати наші храми та не боятись, ми пропонуємо багато засобів дезінфекції та гігієни», — зазначив речник Львівської архиєпархії УГКЦ.

Також священик наголосив, що важливо коректно подавати інформацію, не поширювати фейків та не піддаватися своїм страхам та паніці.

«Коли ми подивимось на статистику, то побачимо скільки людей гине за один день не від вірусу, а від злоби, ненависті та байдужості. Набагато більше людей вмирає не від вірусу, якого ми так з нетерпінням чекаємо, аби з ним боротись. Ми не сховаємось від вірусу нікуди, тому що, на превеликий жаль, як я і сказав, він усередині нас. Це — вірус ненависті. Наше завдання — викорінити його із нашого буття», — наголосив о. Павло Дроздяк.

У вівторок, 10 березня, відбудеться зустріч головного лікаря Львова Володимира Зуба зі священниками Львівської архієпархії УГКЦ.

Нагадаємо, у Львові створили оперативний штаб для швидкого реагування в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-2019. Він рекомендує комерційним закладам протягом трьох місяців не використовувати у вбиральнях сушки для рук, а замінити їх паперовими рушниками. У міських закладах Львова встановили 4230 диспенсерів антисептиків для рук.

Також пропонується перенести проведення масових заходів у Львові та максимально обмежити відрядження за кордон.

На «Гарячій лінії міста Львова» виділили окрему лінію, де можна отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема — коронавірусу. Консультує лікар-інфекціоніст.