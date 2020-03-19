Вселенський патріарх наказав припинити усі богослужіння в церквах
Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити богослужіння та інші релігійні обряди до кінця березня
Духовний лідер трьохсот мільйонів православних християн, Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу, повідомила агенція Reuters із посиланням на заяву Вселенського патріарха, опубліковану пізно увечері середи, 18 березня.
Вселенський патріархат заявив, що стежить за ситуацією з повним відчуттям відповідальності за своїх вірян і усіх людей.
«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими», – сказано в заяві.
У заяві також зазначено, що церква може переглянути рішення про заборону залежно від темпів розвитку пандемії коронавірусу.
Водночас у монастирях продовжуватимуть проводити регулярні богослужіння для своїх чернечих громад. Однак стороннім паломникам і відвідувачам вхід буде заборонений.
Патріарх також закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися вдома для власної безпеки і захисту населення.
Зазначимо, що Православна церква України опублікувала практичні настанови для священиків і вірян у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусу. Зокрема, церква закликала виконувати усі законні розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою. Священикам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб у них брали участь не більш як 10 осіб.
«Божественні літургії проводити в присутності певної обмеженої кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви за допомогою відеотрансляції. Охочі сповідатися й причаститися можуть це зробити протягом цілого дня», – наголошується у настановах Православної церкви України.
Нагадаємо, що карантин, який в Україні ввели через пандемію коронавірусу, діятиме до 3 квітня. Станом на ранок в Україні було зафіксовано 16 випадків коронавірусу, двоє людей померли. У світі – понад 200 тис. хворих і понад 8 тис. померлих.