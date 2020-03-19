Вселенський патріарх наказав припинити усі богослужіння в церквах

Патріарх Варфоломій наказав припинити релігійні обряди в церквах до кінця березня

Духовний лідер трьохсот мільйонів православних християн, Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу, повідомила агенція Reuters із посиланням на заяву Вселенського патріарха, опубліковану пізно увечері середи, 18 березня.

Вселенський патріархат заявив, що стежить за ситуацією з повним відчуттям відповідальності за своїх вірян і усіх людей.

«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими», – сказано в заяві.

У заяві також зазначено, що церква може переглянути рішення про заборону залежно від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

Водночас у монастирях продовжуватимуть проводити регулярні богослужіння для своїх чернечих громад. Однак стороннім паломникам і відвідувачам вхід буде заборонений.

Патріарх також закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися вдома для власної безпеки і захисту населення.

Зазначимо, що Православна церква України опублікувала практичні настанови для священиків і вірян у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусу. Зокрема, церква закликала виконувати усі законні розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою. Священикам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб у них брали участь не більш як 10 осіб.

«Божественні літургії проводити в присутності певної обмеженої кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви за допомогою відеотрансляції. Охочі сповідатися й причаститися можуть це зробити протягом цілого дня», – наголошується у настановах Православної церкви України.

Нагадаємо, що карантин, який в Україні ввели через пандемію коронавірусу, діятиме до 3 квітня. Станом на ранок в Україні було зафіксовано 16 випадків коронавірусу, двоє людей померли. У світі – понад 200 тис. хворих і понад 8 тис. померлих.