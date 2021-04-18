Українець Анатолій Бойко декорує яйця з 2009 року

Заслужений майстер народної творчості, волинянин Анатолій Бойко, якого ще називають «українським Фаберже», встановив два світові рекорди, просвердливши в курячому яйці 33 тис. 346 отворів, а в гусячому – 52 тис. 745, повідомила в неділю, 18 квітня, агенція «Укрінформ».

«Оголошується світовий рекорд “Найбільша кількість отворів, просвердлених у шкаралупі курячого яйця” з кількістю 33 346 діаметром 0,15 мм», – заявила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її словами, фахівці рахували отвори впродовж тижня, адже Нацреєстр завжди перевіряє світові рекорди відповідно до міжнародних правил.

Фото «Укрінформу»

Вєтрова наголосила, що єдиний аналогічний рекорд був встановлений у Боснії та Герцеговині, коли в курячому яйці просвердлили 14129 отворів. Тому з повною об’єктивністю зазначила, що це унікальний витвір мистецтва і єдиний у світі такий екземпляр.

Окрім того, тричі рекордсмен світу Анатолій Бойко зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 тис. 754 отвори діаметром 0,2 мм. Практично між отворами на шкаралупі залишилася відстань не ширше нитки. Таким чином, майстер встановив ще один світовий рекорд.

Фото «Укрінформу»

Бойко зізнався, що це надзвичайно копітка робота, адже товщина свердел приблизно як волосина, вони часто ламаються. Рекордсмен розповів, що пропонуватиме реєстрацію ще однієї номінації в книзі Гіннеса – техніку витягування яєчної шкаралупи. Це його новий винахід.

Крім того, Національний реєстр рекордів запропонує Міністерству культури відкрити у Володимирі-Волинському музей-садибу, де будуть представлені роботи Анатолія Бойка, зазначила Вєтрова.

Вона нагадала, що у колекції майстра, який оздоблює шкаралупу яєць металом і дорогоцінним камінням, майже 500 унікальних робіт.

Хто такий Анатолій Бойко, якого називають «українським Фаберже»

Анатолій Бойко – майстер, який став відомий на весь світ завдяки своїм винаходам, пов’язаним із оздобленням яєчної шкаралупи. Він обрамлює шкаралупу яєць мереживом із бронзи і срібла, інкрустує різним дорогоцінним камінням і навіть витягує її у спіраль. Через це його звикли називати українським або волинським Фаберже, але митець не любить цього, йдеться у матеріалі, який про Анатолія Бойка раніше написав «Ukraїner».

За фахом Анатолій Бойко – різьбяр по дереву. Каже, що володіє 17 техніками народного мистецтва. Він малює картини, займається графікою, лозоплетінням, різьбить по дереву та яєчній шкаралупі, вишиває і в’яже гачком. Декорувати яйця почав у 2009 році.

Роботи Анатолія Бойка експонуються в Південній Кореї, Італії, Греції, Німеччині, Великій Британії, Франції, Японії, США, Канаді, Ірані, Туреччині. Він — рекордсмен Книги рекордів України: має першу авторську колекцію виробів із яєчної шкаралупи, інкрустованої металом.

Брав участь у бойових діях у Першій карабаській війні, де отримав інвалідність II групи.