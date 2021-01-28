Сніговика складали зі спресованих блоків снігу

Багатодітна сім'я з села Положеве (Шацька громада) зліпила біля дому гігантського сніговика. Його висота – 4,6 метрів, що трішки менше за двоповерховий будинок. До побудови сніговика підійшли професійно – для його стійкості використали спресовані блоки снігу.

Про незвично високого сніговика у селі Положеве 28 січня повідомило місцеве видання «Район. Шацьк». Зліпила його сім'я Наталії та Ростислава Степанюків, в якій десятеро дітей. «Попередній [триметровий] сніговик набрав розголосу, тож тепер всім було цікаво зробити ще вищого. Висота цього – 4,6 метра», – розповів старший син Степанюків Влад, який є професійним будівельником.

Цікаво, що ліпити сніговика Степанюки вирішили після того, як через негоду в селі зникло електропостачання та інтернет.

Втім, це не найбільший сніговик, зліплений цієї зими в Україні. Любешівська газета «Нове життя» повідомила про семиметрового сніговика із села Гірки (теж Волинь). Його ліпили два дні, а сніг на верхні яруси передавали відрами.

Семиметровий сніговик у селі Гірки

Найбільший сніговик в Україні був зліплений ще в 2019 році на Полтавщині і мав десять метрів.