Володимир Дочич, 37-річний художник та скульптор, який живе у селі Стрільбичі, що на Старосамбірщині, зліпив зі снігу двох левів. Зліплені скульптури є досить реалістичними та відповідають справжнім розмірам тварини. Ідея створити таких левів у чоловіка виникла, коли він прибирав сніг у дворі. Першого лева Володимир зліпив задля забави для своїх дітей, і він досі стоїть у дворі господаря. А другого лева скульптора попросили зліпити його колеги, які були вражені, побачивши на фото результат його роботи. Однак другий лев простояв лише один день, собака розрив частину скульптури, аби заховати там свої кісточки. На створення однієї такої скульптури Володимирові Дочичу потрібно 2-3 години.

Фото Володимира Дочича