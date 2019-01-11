У Львові стартував конкурс крижаних скульптур

Темою цьогорічного змагання стала творчість видатного скульптора Іоана Георга Пінзеля

КультураАндрій Дрозда, Євген Кравс, сьогодні, 15:115470

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У Львові стартував конкурс крижаних скульптур
фото ZAXID.NET
Дев'ятеро митців впродовж двох днів створюватимуть свої скульптури

У п’ятницю, 11 січня, у центрі Львова біля головної ялинки міста розпочався традиційний конкурс крижаних скульптур.

У змаганні беруть участь 9 львівських митців, які впродовж двох днів вирізатимуть з криги свої скульптури. Тема цьогорічного змагання – «Натхненні Пінзелем», тож авторів льодових витворів надихатиме творчість видатного митця епохи бароко Іоана Георга Пінзеля.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

«Пінзель створював свої шедеври так, що вони й досі вражають неабиякою динамікою, яскравим відображенням емоцій. Вони наче летять у просторі, виконуючи чудернацькі рухи. Учасники конкурсу відтворюватимуть скульптури митця, інтерпретуючи їх та пропускаючи крізь призму свого мистецького бачення», – розповідають організатори конкурсу про вибір теми.

Завершені та спеціально освітлені роботи представлять у суботу, 12 січня. Цього ж дня о18:00 відбудеться нагородження переможця.

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