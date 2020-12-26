Харків’яни збудували найбільшу в Україні «ялинку» із автомобілів. Фото дня
Суспільство — Максим Охримчук, сьогодні, 19:540
У п’ятницю ввечері, 25 грудня, у Харкові місцеві водії побудували «автоялинку» із 1065 автомобілів, що є офіційним рекордом України. До слова, того ж дня автомобільний флешмоб також організували у Києві, де організаторам вдалося зібрати «ялинку» з близько 600 машин. Зазначимо, що минулорічний рекорд також належить харків’янам. Тоді вони збудували своєрідну «автоялинку» з 348 машин.
фото: @my_flying_shark
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