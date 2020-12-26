У п’ятницю ввечері, 25 грудня, у Харкові місцеві водії побудували «автоялинку» із 1065 автомобілів, що є офіційним рекордом України. До слова, того ж дня автомобільний флешмоб також організували у Києві, де організаторам вдалося зібрати «ялинку» з близько 600 машин. Зазначимо, що минулорічний рекорд також належить харків’янам. Тоді вони збудували своєрідну «автоялинку» з 348 машин.

фото: @my_flying_shark