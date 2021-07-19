За дві доби Андрій Ткачук пробіг 435,446 км

На чемпіонаті України із 48-годинного бігу, який відбувся 16-18 липня у Вінниці, 35-річний закарпатець Андрій Ткачук (Бродяга) побив власний рекорд 2019 року, встановив новий рекорд України та показав другий у світі результат за всю історію дводобового бігу.

Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України, Андрій Ткачук переміг у чемпіонаті України із 48-годинного бігу із результатом 435,446 км.

«Більше в усьому світі й за всю історію за дві доби долала лише одна людина – легендарний Янніс Курос. Але й тут є одне «але»: грек біг швидше на доріжці, а якщо до уваги взяти лише забіги по шосе, то українець перевершив його результат. У Куроса найкращий результат на шосе був 433, 095 км, показаний у 2008 році в Данії», – йдеться у публікації.

Фото: Наталія Четова

У 2019 році Андрієві Ткачуку належав рекорд на цій самій дистанції: за 48 годин бігун здолав 370 км.

Крім того, напередодні чемпіонату України із 48-годинного бігу у Вінниці Андрій Ткачук здобув перемогу у чемпіонаті із трейлу.