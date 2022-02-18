Ісландська компанія Mink Campers, яка виготовляє житлові кемпери, випустила бюджетну модель житлового причепа, повідомляє Motor1. Це невеликий житловий модуль, в якому помістились двоспальне ліжко та невеликий багажник.

Головна перевага нової спальні на колесах – її може перевезти невеликий кросовер або навіть легкове авто. Втім, цей причіп не можна назвати маленьким. Він має аж 4,1 метри у довжину – завдовжки з авто С-класу. Всередині розміщене двоспальне ліжко розміром 2,0 на 1,4 метри. Багато світла забезпечують великі круглі вікна збоку та панорамна скляна стеля. Всередині – чотири порти USB, на стінах – повстяні кишені для зберігання дрібних предметів. Як бонус – дитяче ліжко розміром 1400 на 500 мм.

У задній частині трейлера – багажник, який можна використовувати як кухонний блок. У ньому є кілька висувних ящиків, вбудований холодильник об'ємом 36 літрів, дві розетки на 12 і 220 вольт, невелика газова плита та світлодіодне підсвічування.

Серед опцій – 105-ватна сонячна панель, система опалення, комплект пухових ковдр, вовняна ковдра, набір столових приладів тощо. Ціни на цей кемпер починаються з 16460 євро (528 тис. грн).