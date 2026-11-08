Українська команда на Міжнародній молодіжній олімпіади з астрономії та астрофізики

З 1 по 8 листопада в Таїланді тривала п’ята Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики, в якій взяли участь п’ятеро українців, двоє з них – львів’яни. Всі вони вибороли срібні медалі, повідомив на своїй фейсбук-сторінці один з керівників команди українців Андрій Сімон.

Загалом за нагороди на міжнародній олімпіаді змагалися 104 школярі з 25-ти країн. Україну представляли Владислав Літинський, Святослав Андрейко, Кірілл Хасанов, Марія Ніколаєва та Владислава Катречко.

Владислав Літинський та Святослав Андрейко – учні львівського фізико-математичного ліцею.

Владислав Літинський (фото IOAA)

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Святослав Андрейко (фото IOAA)

Командою українців, яких готувала до участі в олімпіаді група вчителів та викладачів, керували Андрій Сімон, Володимир Решетник, Діана Зазубик та Оксана Маєвська.

«Покращити підготовку до спостережного туру вдалося завдяки постійній підтримці фонду Razom for Ukraine та придбаним ними телескопам та надувним планетарієм від ASE domes», – додав Андрій Сімон.

Поїздку українських школярів на олімпіаду організувала та супроводжувала Мала академія наук України.

Мама Владислава Літинського Ярослава Глинська розповіла в коментарі ZAXID.NET, що львів’яни, які стали одними з найкращих у світі за знаннями з астрономії та астрофізики, є вихованцями вчителя фізики Миколи Івановича Петруніва. За її словами, на олімпіаді були практичні й теоретичні завдання, а також спостереження. Вона додала, що змагання були індивідуальними, а не командними. Зараз школярі вертаються з Таїланду і згодом зможуть розповісти більше деталей.

Додамо, що раніше Святослав Андрейко і Владислав Літинський вибороли дипломи І ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з фізики.