Двоє людей отруїлися чадним газом у Червонограді

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:321230

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2 квітня у Червонограді отруїлися чадним газом двоє людей, з них 16-річний підліток, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Виклик надійшов у квартиру п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Сокальській, яка обладнана газовою плиткою і газовим котлом.

Двох потерпілих ‒ дорослого і дитину 2002 року народження у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську лікарню.

Працівники ПАТ «Львівгаз» призупинили подачу газу до квартири. Причини події встановлюються.

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