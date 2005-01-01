Двоє людей отруїлися чадним газом у Червонограді

2 квітня у Червонограді отруїлися чадним газом двоє людей, з них 16-річний підліток, інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Виклик надійшов у квартиру п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Сокальській, яка обладнана газовою плиткою і газовим котлом.

Двох потерпілих ‒ дорослого і дитину 2002 року народження у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську лікарню.

Працівники ПАТ «Львівгаз» призупинили подачу газу до квартири. Причини події встановлюються.