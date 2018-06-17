Двоє людей загинули, потрапивши під потяг «Хмельницький – Лисичанськ» у Києві

На місце трагедії прибули медики і констатували смерть постраждалих

В Києві на залізничній колії в районі торгового центру «Ocean plaza», під мостом неподалік від станції метро «Либідська» потяг «Хмельницький – Лисичанськ» на смерть збив двох людей.

Видання «Інформатор» повідомило, що загинули чоловік та жінка, віком приблизно 30 років, котрі перебігали дорогу прямо перед потягом.

Зі слів машиніста потяга, в момент трагедії було дуже темно (інцидент стався приблизно о 23:15 в суботу, 16 червня), він не помітив пішоходів. В останній момент він різко загальмував, але уникнути аварії не вдалося.

У свою чергу охоронець, який працює поблизу території, де стався наїзд потяга на людей, повідомив, що на цій ділянці часто трапляються подібні аварії, і досить часто з летальним результатом.

На місце події прибули поліція і медики, яких викликав машиніст. Медики констатували смерть двох людей.