Двоє людей загинули, потрапивши під потяг «Хмельницький – Лисичанськ» у Києві

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:0412520

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Двоє людей загинули, потрапивши під потяг «Хмельницький – Лисичанськ» у Києві
фото «Інформатора»
На місце трагедії прибули медики і констатували смерть постраждалих

В Києві на залізничній колії в районі торгового центру «Ocean plaza», під мостом неподалік від станції метро «Либідська» потяг «Хмельницький – Лисичанськ» на смерть збив двох людей.

Видання «Інформатор» повідомило, що загинули чоловік та жінка, віком приблизно 30 років, котрі перебігали дорогу прямо перед потягом.

Зі слів машиніста потяга, в момент трагедії було дуже темно (інцидент стався приблизно о 23:15 в суботу, 16 червня), він не помітив пішоходів. В останній момент він різко загальмував, але уникнути аварії не вдалося.

У свою чергу охоронець, який працює поблизу території, де стався наїзд потяга на людей, повідомив, що на цій ділянці часто трапляються подібні аварії, і досить часто з летальним результатом.

На місце події прибули поліція і медики, яких викликав машиніст. Медики констатували смерть двох людей.

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