Двоє людей загинули внаслідок зіткнення трьох автівок біля Львова

СуспільствоОрися Шиян, 17 серпня71520

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Двоє людей загинули внаслідок зіткнення трьох автівок біля Львова
фото поліції
Рятувальники вивільняли травмованого водія з авто

17 серпня на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі ‒ Mercedes Sprinter, Daewoo Lanos та BMW.

Аварія трапилася близько 18:45 в селі Гамаліївка Пустомитівського району, повідомили у поліції Львівщини.

Водій та пасажир мікроавтобуса від отриманих травм померли на місці події. Водія «Ланоса» госпіталізували з травмами.

фото поліції та очевидців

Згодом у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА додали, що загиблі - мешканці Луцька віком 37 і 49 років. За попередніми висновками, саме водій Mercedes Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху.

Травмований водій «Ланоса» - 41-річний мешканець с. Березина Миколаївського району. У нього важка поєднана травма, ЗЧМТ, забій грудної клітки, закриті множинні переломи кісток обох нижніх кінцівок.

За кермом BMW Х5 перебував 31-річний мешканець с. Запитів Камʼянка-Бузького району.

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