Премію присуджують дитячим письменникам та ілюстраторам від 1956 року

У довгі списки премії імені Ганса Крістіана Андерсена-2026 увійшли українські автори – письменник Сашко Дерманський та ілюстраторка й письменниця Катерина Штанко. Про це повідомила Національна бібліотека України для дітей, пише «Читомо». Ця премія відзначає найкращі дитячі книжки й авторів зі всього світу.

Номінантів до Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги подавала українська секція ради. Про номінування українських претендентів організатори премії повідомили бібліотеці листом, загальний список номінантів на премію оголосять 31 березня.

Сашко Дерманський – дитячий письменник, видав 38 книжок, 6 аудіокнижок та 2 інтерактивні книжки для дітей. Іноді друкується під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва. Перша книжка вийшла у жовтні 2004 року у видавництві «Теза» – повість-казка «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська».

Як пише «Читомо», твори письменника рекомендувало Міністерство освіти і науки України для читання в молодшій і середній школі. Також він був одним із сценаристів художнього фільму «Сторожова застава» за однойменною повістю Володимира Рутківського. Неодноразово отримував літературні нагороди, серед яких «Коронація слова», «Книга року ВВС».

Катерина Штанко – українська художниця та письменниця, яка співпрацює з видавництвами «Веселка», «Дніпро», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Грані-Т» та «Видавництво Старого Лева». Її дитяча книжка «Дракони, вперед!» здобула премію BBC у 2014 році.

Премія Ганса Крістіана Андерсена – найвища міжнародна нагорода, яку від 1956 року присуджують письменникам й ілюстраторам дитячих книжок з різних країн. Кожні два роки її вручає Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (IBBY). Переможцям вручають золоту медаль із профілем казкаря. У 2022 році у довгі списки премії Андерсена потрапили двоє українців – Галина Малик та Кость Лавро. Окрім того, у 2024 році американська секція IBBY відзначила дві українські книжки – «Жовтий метелик» Олександра Шатохіна та «Хто зробить сніг» Мар’яни й Тараса Прохаськів.