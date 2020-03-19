Двоє українських вчителів увійшли до топ-50 світової премії Global Teacher Prize

До списку номінантів Global Teacher Prize увійшли Наталя Гладких і Олександр Жук

Номінантами світової премії Global Teacher Prize стали двоє українських вчителів: вони увійшли до 50 найкращих педагогів світу. Українська журналістка та блогерка Ярослава Гресь 19 березня повідомила, що їх обрали з-понад 36 тис. учасників з усіх куточків планети.

«Нарешті починаємо день з надзвичайно хороших новин! Світова премія Global Teacher Prize, яку називають «нобелівкою для вчителів» назвала 50 найкращих педагогів світу і серед них – двоє українців», – зазначила Гресь.

До топ-50 увійшла Наталя Гладких – київська вчителька-дефектолог, яка майже 10 років працює з дітьми з інвалідністю. У 2017-му вона також увійшла до п'ятірки кращих вчителів Global Teacher Prize Ukraine.

Також до 50 кращих увійшов вчитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук. Він вивчив мову жестів, щоб навчати дітей з порушеннями слуху. У 2018 році він переміг в Global Teacher Prize Ukraine.

В повідомленні Гресь також зазначила, що наступний етап конкурсу – відбір 10 кращих педагогів, а нагородження переможця відбудеться у жовтні у Лондоні.

Global Teacher Prize – це світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію заснував фонд Varkey GEMS Foundation (ОАЕ) у 2014 році, щоб наголосити на важливості педагогів в усьому світі.

В Україні премію проводять з 2017 року, переможець отримує винагороду 250 тис. грн. Фіналіст світової премії стає власником 1 млн дол.

Подати заявку на участь у премії педагог може самостійно, а також його кандидатуру можуть запропонувати учні чи викладацький колектив. Найкращих обирає експертне журі. Також Global Teacher Prize в Україні проводить онлайн-голосування на сторінці премії для визначення фаворита глядацьких симпатій, який отримує поїздку «Освітній десант».