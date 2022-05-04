Софія Станько (праворуч) та Христина Уляник (ліворуч) впевнено перемогли на чемпіонаті Європи

Спортсменки Софія Станько та Христина Уляник з Яворова стали чемпіонками Європи з пауерліфтингу серед дівчат. Про це повідомило управління молоді та спорту ЛОДА.

3 травня у Чехії стартував чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед всіх вікових груп. Львівщину на змаганнях представили 15-річна Софія Станько та 16-річна Христина Уляник. Обидві спортсменки тренуються у ДЮСШ міста Яворів під керівництвом Віктора Погребінського.

Христина Уляник змагалася у ваговій категорії до 43 кг серед дівчат. Спортсменці підкорилася вага 90 кг у присіданнях, 42,5 кг у жимі лежачи та 80 кг у тязі становій. Сума триборства 212,5 кг забезпечила Христині впевнену перемогу.

У ваговій категорії до 57 кг серед дівчат Софія Станько, яка минулого року перемогла на чемпіонаті світу, виборола золото з сумою триборства 377,5 кг. У присіданнях Софія продемонструвала результат 150 кг, у жимі лежачи 100 кг, а у тязі становій – 127,5 кг. Софія випередила свою найближчу суперницю на 62,5 кг.

Нагадаємо, що торік на чемпіонаті світу Софія Станько здобула золото, а Христина Улянова – срібло.