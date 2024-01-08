Джерард Батлер озвучував Стоїка в оригінальному мультфільмі

Джерард Батлер зіграє у ігровій версії «Як приборкати дракона». Він виконає роль Стоїка у новому фільмі, який Universal. В оригінальному мультфільмі Dreamworks Батлер вже озвучував цього персонажа.

Режисером, продюсером та сценаристом нової версії стане творець оригінальної трилогії мультфільмів Дін ДеБлуа. Іккінга зіграє Мейсон Темз («Заради всього людства»), а Астрід – Ніко Паркер («Останні з нас»).

Дія картини відбуватиметься в міфічному селі вікінгів Берк й розповідатиме про пригоди підлітка Іккінга, який потоваришував із пораненим драконом на прізвисько Беззубик (про це, нагадаємо, йдеться й у мультфільмі).

Спочатку проект хотіли знімати у липні 2023 року, але через страйк Гільдії акторів США відклали виробництво.

Фентезійна анімаційна трилогія, створена компаніями Universal та DreamWorks за мотивами книг Кресіди Коуелл, зібрала понад 1,6 млрд доларів у всьому світі та стала дуже популярною. Пригоди драконів та вікінгів породили три серіали «Дракони» (2012-2018), «Дракони: Рятувальники» (2019) та «Дракони: Дев'ять світів» (2021).

До роботи над оригінальною трилогією «Як привчити дракона» ДеБлуа разом із Крісом Сандерсом працював над діснеївським фільмом «Ліло і Стіч» та писав сценарій до фільму «Мулан». Цього разу, окрім сценариста та режисера, ДеБлуа ще буде продюсером.

Прем'єру фільму заплановано на 13 червня 2025 року.