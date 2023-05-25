Майбутній голова Генштабу США активно підтримує Україну та бере участь в наданні допомоги ЗСУ

Президент США Джозеф Байден оголосив нового главу Генерального штабу країни, який обійме посаду Марка Міллі. Ним стане 61-річний генерал повітряних сил США Чарльз Квінтон Браун, повідомив у четвер, 25 травня, на анонсі, Джо Байден.

Президент США подякував Марку Міллі за виконану роботу та пообіцяв продовжувати з ним співпрацю. Міллі обіймав посаду з 2019 року.

«На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону і створили нові партнерства. Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Квінтона Брауна-молодшого», – повідомив Джо Байден.

Зазначається, що Чарльз Браун обійме посаду голови Генштабу США тільки в разі того, що його кандидатуру схвалить американський Конгрес. Якщо його оберуть, то Чарльз Браун стане головою Генштабу у вересні 2023 року.

61-річний Чарльз Браун є 22 начальником штабу повітряних сил США, який провів понад 130 бойових та 3000 небойових годин в небі. Починав свою кар'єру як командирський льотчик, а у 2018 році отримав ранг генерала США. За даними Білого дому, Чарльз Браун брав участь у наданні військової допомоги для України та відігравав значну роль у наданні техніки та боєприпасів.