Страх і ненависть у Вашингтоні.

Джо Байден став 46-м президентом США

20 січня у центрі Вашингтона навпроти Білого Дому демократ Джо Байден склав присягу та став 46-м президентом США.

Байдена привів до присяги голова Верховного суду Джон Робертс. Перед цим була виголошена молитва, а відома співачка Леді Гага виконала державний гімн США.

Поклавши руку на Біблію, він зачитав присягу, у якій поклявся захищати Конституцію США.

У своїй промові після присяги 78-річний Байден сказав, що день інавгурації став святом демократії, а «воля народу була почута». Він наголосив на важливості об'єднання країни, пообіцяв працювати над цим і закликав американців до єднання.

Віце-президенткою стала Камала Гарріс – перша жінка в історії США на цій посаді.

Інавгурація Байдена через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки не була схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.

В день інавгурації у Вашингтоні перебувала 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію «зелену зону» і паркан з колючого дроту.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 тис. квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1 000 – лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

Дональд Трамп не був присутній на церемонії. Він вже залишив Біли дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього присутній віце-президент Майк Пенс.

Також на церемонії були присутні колишні президенти Джордж Буш, Білл Клінтон і Барак Обама.