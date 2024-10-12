Джоді Фостер є дворазовою володаркою «Оскара»

Дворазова лауреатка «Оскара» Джоді Фостер зіграє головну роль у французькій картині Vie Privée («Приватне життя»).

Режисеркою драми є Ребекка Злотовскі («Планетаріум», «Грані кохання»). Деталі сюжету не розголошуються. Відомо, що партнером Фостер стане Даніель Отой («Прекрасна епоха»). Зніматимуть фільм будуть у Франції.

Для Фостер «Приватне життя» стане третьою роботою французькою мовою після «Перестань називати мене крихіткою» та «Чужою кров'ю». До слова, Фостер вільно володіє французькою мовою.

Нещодавно акторка здобула премію «Еммі» за четвертий сезон «Справжнього детектива».