Кліп на оригінальну версію 2Step Ед Ширан знімав у Києві у листопаді

Британський співак Ед Ширан записав ще одну версію своєї пісні 2Step спільно з українським гуртом «Антитіла». Прем’єра пісні відбулася 1 травня: на YouTube-каналі Еда Ширана опубліковано саму пісню, а YouTube-каналі «Антитіл» – кліп.

«Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню – це ще один вияв підтримки від народу Великої Британії й безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс. “Антитіла” виконували свою роботу як військовослужбовці, нам було не просто створити і записати українську лірику й вокал у студії. Окрім того, студія Bobina Records, на якій ми зазвичай записували власні пісні, опинилася під окупацією», – говорить лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

За його словами, у своїй частині пісні він вирішив розповісти історію, як для його родини та мільйонів українців розпочалася війна, «сім’ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування й війна». Усі виручені кошти з монетизації відео на Youtube та з роялті підуть на благодійність до Music Saves UA, проекту Всеукраїнської асоціації музичних подій.

«Антитіла» присвятили відеокліп пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, який у 2020 році помер від раку. Режисером та продюсером відео виступив друг Дмитра Маніфеста – Дмитро Шмурак.

Зазначимо, що 22 квітня відбулася прем’єра кліпу Еда Ширана та хіп-хоп виконавця Lil Baby на пісню 2Step, який він знімав у Києві у листопаді 2021 року. Перед початком відео співак звернувся до глядачів та повідомив, що Україна стала жертвою агресії, а всі виручені кошти від перегляду кліпу він скерує на гуманітарну допомогу українцям.

До того Ед Ширан спільно з Джамалою, Емілі Санде, Томом Оделлом, Біллі Айліш, Snow Patrol та іншими виконавцями взяв участь у благодійному концерті в Бірмінгемі, на якому зібрали близько 16 млн доларів для України.