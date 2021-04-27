Готельно-відпочинковий комплекс «Едем резорт» розташований у селі Стрілки за 26 км від Львова

Відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & SPA, що за 26 км від Львова, отримав категорію «5 зірок» і став шостим готелем найвищого рівня в області.

У понеділок, 26 квітня, у державному агентстві розвитку туризму України відбулося засідання, де розглянули заявки 13 готелів в Україні на отримання категорій. Серед них – готель Edem resort Medical and Spa, що розташований у селі Стрілки Львівського району. Готель отримав категорію «5 зірок», таким чином ставши шостим на Львівщині з таким статусом.

Палацо-парковий комплекс Edem Resort Medical & SPA розташований у с. Стрілки, що у Львівському районі. Готельний комплекс належить бізнесменові та екс-народному депутатові від ВО «Свобода» Ігорю Кривецькому. На території готелю є медичний центр, конференц-зал, поле для гольфу, ресторани. Раніше ZAXID.NET публікував розслідування, у яких розповідав, як «Едем резорт» суттєво розширився, скупивши понад 100 гектарів землі у бійців АТО.

Зазначило, що досі у Львові було два п’ятизіркові готелі – це «Гранд Готель» та «Банк Готель». Окрім того, на Львівщині п’ять зірок мають «Міротель» та «Rixos Прикарпаття» у Трускавці, а також «Три Сини та Донька» у Східниці.

Нагадаємо, торік в Україні легалізували гральний бізнес і тепер казино дозволено відкривати лише у готелях категорій «п'ять зірок» та «чотири зірки», у яких є не менше 100 номерів. Для чотиризіркових готелів вимоги щодо мінімальної площі казино відсутні, для п’ятизіркових вона має становити 500 м2. Наразі Edem resort Medical and Spa ще не подався на отримання ліцензії для відкриття казино.