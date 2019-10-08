Ефект метелика – це термін, який позначає властивість деяких хаотичних систем у природничих науках. Відповідно до нього незначний вплив на систему може мати великі наслідки в іншому місці й часі. У хаотичній українській політиці, особливо в останні півроку, можемо сміливо говорити про «ефект Богдана».

За кілька місяців широко відомий у вузьких колах юрист перетворився на одного з ключових гравців української політики. Він – один з головних ньюзмейкерів на рівні з президентом, Кабміном і Верховною Радою. А його поради у вухо Зеленського вже стали мемом, як і спільне фото з пляжу. Проте його роль не тільки веселити українців, а й вирішувати найбільші проблеми президента.

Ключова роль, яку відвели для Богдана і яка йому точно подобається, – це так званий громовідвід від Зеленського. Він забирає на себе весь негатив, поводиться по-хамськи, забуває про протокол, чим викликає хвилю обурення і сміху. Поруч з таким головою Офісу президент почувається захищеним від інформаційних атак і виглядає навіть дуже пристойно. Але таке представлення ролі Богдана було б неправильним і помилковим. І тут мова тільки про те, що він виконує ще й функції голови Офісу президента.

Перша і найважливіша функція Андрія Богдана – він став провідником Зеленського в українській політиці. Без нього не було б Зе. І тут не перебільшення ролі одного чи применшення іншого. Українська політика, як і будь-якої іншої країни, – це тераріум зі зміями. Тому новачка тут швидко з’їдають, душать чи «отруюють» нав’язуванням свого бачення ситуації. Щоб максимально себе зберегти, Зеленському був потрібний Богдан, як рибі вода. І підтвердженням цьому є те, наскільки швидко людина з керівника продакшену перетворилася на політика і лідера держави. У нас куди маститішим політикам, принаймні на старті, було потрібно більше часу, щоб зрозуміти всі процеси. Зважаючи на таку роль Богдана, немає нічого дивного, що наразі Зеленський не відмовляється від його послуг. Тут головне, наскільки президент сприймає модель поведінки Богдана і сам використовуватиме її в роботі.

Ще однією функцією Богдана стало створення інформаційних шумів. З перших днів публічної появи в команді Зе він став однією з найбільш обговорюваних персон. Чим вдало користувався. Між пульсуючими у ЗМІ темами «Адвокат Коломойського очолив адміністрацію президента» і «Зеленський призначив люстрованого чиновника уряду Азарова» Богдан вміло запускав дискусійні теми. Для прикладу, він перший порушив питання регіональної російської мови для Донбасу, скасування параду військ на День Незалежності, збільшення комунікації з Росією, порушив тему місцевих виборів, спілкування з російськими ЗМІ. Відповідно до того, як реагувало суспільство і ЗМІ, в подальшому поводився президент і його партія.

У команді Зе постійно говорять, що проводять дослідження суспільних настроїв. Тому важкі і токсичні питання потрібно закидати в інформаційний простір для того, щоб заміряти ставлення людей. А хто зможе це зробити швидко і яскраво, щоб всі написали й почули? Богдан для цього ідеально підходить, він справляється на відмінно.

Ми часто бачимо у фільмах про поліцейських, коли ті використовують метод «добрий/поганий коп». Це вже стало мемом у суспільстві, але схожу гру ведуть і в Зе!команді. Згадайте представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, коли Богдан сам давав оцінку питанню «сміттєвої блокади» і завдання розібратись. Або недавнє обговорення провалених партією «Слуга народу» законопроектів, коли Богдан кричав і погрожував розпуском. На його тлі Зеленський був спокійним і незворушним. Він хотів розібратись, почути всіх й ухвалити правильне рішення. А Богдан став страшилкою для інших. Любов нашого суспільства до перебільшення і «теорій змов» створила йому образ, який може одним своїм помахом розпускати парламенти, саджати людей і змінювати ситуацію навколо. На його тлі Зе знову – хороший політик і президент.

Фактично, без такого образу Богдана ми не мали б такого Зеленського. Останній формується і розвивається на його фоні. А подекуди, в очах людей, керівник Офісу ще й асоціюється зі старою владою, з якою бореться президент. Останні розслідування тільки додали цьому ваги. Хай як дивно це звучить, але Богдан створив Зеленському образ, який не вдалось створити Порошенку – король хороший, а свита погана.

І четвертим важливим завданням для Богдана є знищення старих систем зав’язків. Першими постраждали журналісти. Про заяву Богдана і її роль ми вже писали раніше. І, на жаль, наші прогнози здійснюються. ОПУ вже змінив комунікацію зі ЗМІ, зменшив їхню роль у висвітленні подій, відкинув частину громадських об’єднань, які працювали з попередньою владою. Розпочалося створення своєї мережі для комунікації і взаємодії із суспільством, що наразі не вписується в раніше прийняті рамки.

Найгірше в цій ситуації для Зеленського те, що Богдан з «метелика», який провокував ситуації і потрібні зміни, перетворюється на «Харона» (міфічний персонаж, що перевозив померлих у царство мертвих). Він може стати дорогою в один кінець для Зеленського, якщо його вчасно не позбутись. І вже потребує платні за свою роботу.

У Києві дедалі більше обговорюють, що Андрій Богдан таки буде звільнений з посади керівника Офісу президента. Замість нього роботу Зеленського організовуватиме Іван Баканов, який зараз очолює СБУ. На місце останнього має прийти Владислав Бухарєв, який за Зеленського вже очолював Службу зовнішньої розвідки України, а тепер є першим заступником голови СБУ. Але і Богдан не зникне з політичної карти. Розглядається можливість його призначення на посаду голови КМДА, або балотування на посаду міського голови Києва. Так для команди Зе всі вівці будуть цілі і вовки ситі. Він прибере вже токсичного Богдана подалі від себе, а разом з ним піде й багато претензій на зразок люстрації. І отримає сильного гравця в Києві, який зможе поборотися з Кличком за владу. Тому його вихід на дискусію (якщо це так можна назвати) в політичному ток-шоу є однією зі спроб дати людям можливість оцінити потенційного кандидата для майбутньої роботи фокус-груп. Якщо з мерством не складеться, то можна спокійно робити його головою КМДА, тепер ця посада не є держслужбою, тому з призначенням проблем не буде.

«Ефект Богдана» вже перетворився на проблему для Зеленського і його команди. І тут мова не про звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка. Останній сам завжди ставав проблемою для кожної влади, з якою працював. Богдан з виконавця перетворився на гравця, який вже хоче більшого. Своїми діями він став шкодити президенту, бо працює більше на себе, ніж на ОПУ. Що з цим робити? Звільнити ще вчора. Бо кожен наступний тиждень його роботи принесе більше проблем, ніж користі.