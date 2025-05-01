Екранізація Стівена Кінга «Життя Чака» відкриє фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open» в Чернівцях 14-го червня. Глядачі та глядачки фестивалю у Чернівцях зможуть переглянути стрічку першими в Україні. А за місяць, 17 липня вийде в широкий прокат по всій країні.

Фантастичний фільм «Життя Чака» режисера Майка Фленегана знято за новелою Стівена Кінга. Ця життєствердна та неочікувана історія розповідає про три етапи незвичного життя звичайного чоловіка на ім’я Чарльз «Чак» Кранц. Фільм вже отримав позитивні відгуки від преси, яка називає «Життя Чака» найкращою екранізацією Стівена Кінга у XXI столітті. Стрічка знята за новелою зі збірки Кінга «Якщо кров тече».

Чак Кранц (Том Гіддлстон) – звичайний чоловік. Однак його ім’я раптово стає відомим на усе місто, усе завдяки привітанню, що з’являється повсюди – на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре, то з ним загине увесь світ.

Сценаристом, режисером, монтажером та продюсером «Життя Чака» виступив Майк Фленаґан («Привиди будинку на пагорбі», «Опівнічна меса»), який вже не вперше працює з прозою Стівена Кінга, зокрема він екранізував твори «Доктор Сон» та «Гра Джеральда». Оператором фільму виступив Ебен Болтер, відомий своєю роботою над першим сезоном «Останні з нас», а музику до стрічки написали постійні колаборанти Фленагана The Newton Brothers.

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«Я сподіваюся, що глядачі і глядачки отримають частину радості, яка закладена в цій історії. Я сподіваюся, що це допоможе їм поглянути на наш сучасний світ, на виклики, що стоять перед кожним із нас, і заохотить їх іноді відкласти портфель і дозволити собі танцювати, що б це не означало для вас: малювання, спілкування з родиною, письменництво, заняття спортом, ‒ тобто всі ці різні способи, якими ми можемо дати волю своїм серцям. Сподіваюся, це те, що залишиться з вами. Цей фільм, безумовно, подарував мені багато миру, радості, надії та твердості, і якщо я можу передати нашим глядачам і глядачкам хоча б частку того, що я відчув, то це буде вартувати чимало», ‒ ділиться режисер фільму Майк Фленаґан.

Кадр з фільму

Роль Чака Кранца виконав британський актор Том Гіддлстон, відомий за образом Локі у фільмах та шоу Marvel, а також за ролями у стрічках «Багряний пік», «Конг: Острів Черепа», «Виживуть тільки коханці». Малого та юного Чака зіграли Бенджамін Паяк та Джейкоб Трембле. У «Житті Чака» також зіграли Чіветел Еджіофор («Доктор Стрендж», «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця»), Карен Гіллан («Месники», «Вартові Галактики», «Джуманджі») та інші. Роль дідуся Чака виконав Марк Гемілл, Люк Скайвокер із «Зоряних війн», який від початку повномасштабної війни став амбасадором UNITED 24.

«Життя Чака» здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).