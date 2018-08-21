Екс-директора лікарні на Львівщині підозрюють у розтраті коштів

Колишнього керівника та головного бухгалтера Тулиголівської туберкульозної лікарні підозрюють у розтраті коштів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід.

«Встановлено, що зловмисники, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме про зарахування заробітної плати на карткові рахунки. Таким чином лиходії незаконно заволоділи коштами закладу охорони здоров’я на маже 817 тис. грн», ‒ повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Вчора, 20 серпня, колишньому керівнику медичного закладу обрано запобіжний захід у вигляді застави понад 140 тис. грн. Головній бухгалтерці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у червні.

Розслідування ведеться за ч.4 ст.191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва обласної прокуратури. Порушникам загрожує позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Додамо, що Тулиголівська туберкульозна лікарня розташована у Городоцькому районі і є комунальним закладом Львівської обласної ради.