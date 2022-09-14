Євген Мецгер думає, чи подавати апеляцію на рішення суду

Суд у справі нападу на журналістів програми «Схеми» (проекту «Радіо Свобода») визнав винуватими екс-голову правління державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, екс-директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова і екс-начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Таке рішення Голосіївський райсуд Києва ухвалив 14 вересня, повідомило «Радіо Свобода» із зали суду.

«Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади», – повідомили журналісти.

Також суд визнав винуватими колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова й начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

У коментарі «Радіо Свобода» Мецгер прокоментував вирок так: «Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати [апеляцію]».

На уточнення Радіо Свобода щодо його намірів обіймати державні посади в майбутньому, Мецгер відповів: «Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі – так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще».

Тельбізов на запитання журналістів щодо вироку суду відповів, що це дрібниці, бо зараз є «важливіші справи» й дії суду він не коментує, бо це «не клуб із розваг».

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори). Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, сказав, що суд фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура.

«Штраф – це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення. Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати», – наголосив представник потерпілих.

Прокурорка Голосіївської окружної прокуратури Києва Євгенія Литвинчук від коментарів журналістам у залі суду відмовилася.

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року «Схеми» повідомили про напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети». Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію й написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. У відповідь державний «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом двох працівників «Укрексімбанку», які 4 жовтня напали на журналістів програми «Схеми», поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.