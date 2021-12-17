Євгена Удода звинувачують у завданні збитків на майже 10 млн грн та погрозі вбивством

Колишньому голові Дніпропетровської обласної ради, заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду висунули звинувачення у зловживанні владою та погрозі вбивством. Суд вже обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у 1,135 млн грн. Прокуратура із цим рішенням не погодилася та заявила, що вимагатиме взяти чоловіка під варту.

Як повідомляє Дніпровська обласна прокуратура, Удод на посаді голови Дніпропетровської обласної ради (2010-2015) незаконно передав у власність приватного підприємства понад 500 державних трансформаторних підстанцій вартістю понад 9,7 млн грн в обхід процедури приватизації та винесення питання на розгляд депутатам обласної ради.

Крім того, перебуваючи на посаді першого заступника міського голови Кривого Рогу, він також погрожував своїм підлеглим вбивством, зокрема залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією, уточнює поліція.

17 грудня Індустріальний районний суд Дніпра обрав Удоду запобіжний захід – заставу в 1,135 млн грн. Із рішенням суду не погодилася Дніпровська обласна прокуратура. Вона заявила, що готує апеляційну скаргу та буде вимагати взяти підозрюваного під варту.