Комуніст Геннадій Брич був мером Турки у 2002-2010 роках

Турківський районний суд Львівської області виніс вирок колишньому меру Турки, екс-комуністу Геннадію Бричу, якому зараз 92 роки, за незаконну передачу в приватну власність земельної ділянки зі ставком. Екс-мера визнали винним у службовому підробленні та звільнили від відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

Як вказано у матеріалах справи, у 2004 році тодішній мер Турки Геннадій Брич незаконно передав у приватну власність земельну ділянку зі ставком, площа якого 0,2 га. Знаючи, що на цій ділянці розташована паспортизована водойма, яка відповідно до законодавства не може бути приватизована, мер знехтував застереженням землевпорядника та виніс питання на сесію міської ради. Рішенням сесії у 2004 році ділянка площею 0,26 га безоплатно перейшла у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

У документі не вказали, що на ній розташований ставок. Таким чином громаді було завдано збитки на понад 174 тис. грн.

У судовому засіданні Геннадій Брич свою вину не визнав. Він пояснив, що особисто не готував згаданий проект рішення на сесію. Проект готував представник земельного відділу, приймала сесія, а він лише його підписав. Також колишній мер заявив, що знав про те, що на цій земельній ділянці протікає струмок, який в літню пору року висихає.

Суддя Оксана Кшик перекваліфікувала обвинувачення для Геннадія Брича зі зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2. ст. 264 ККУ) на службове підроблення (ч.1 ст. 366 ККУ). Вироком суду колишньому меру присудили 510 грн штрафу та позбавили права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на рік, однак звільнили від покарання у зв’язку з закінченням строків давності.

Водночас суд відмовив у задоволенні цивільного позову прокурора в інтересах Турківської міськради про визнання недійсним рішення міськради, скасування державного акта на право власності на згадану земельну ділянку та щодо повернення її державі, мотивуючи тим, що теперішній власник ділянки не є належним відповідачем у згаданій справі. Натомість, відповідно до вироку суду, з турківського відділу прокуратури стягнуть 5 тис. грн як компенсацію цивільному відповідачу за його витрати на адвокатів. На вирок ще може бути подана апеляція.

Уродженець Росії Геннадій Брич, якому зараз 92 роки, був мером Турки у 2002-2010 роках. Також він був засновником Турківської районної організації КПУ.