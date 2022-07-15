Тимофій Милованов в ефірі телемарафону «Єдині новини» звинуватив львівських митників у корупції

На Львівській митниці вимагали хабарі у волонтерів «Київської школи економіки», коли вони везли медичні аптечки для військових. Про це у п’ятницю, 15 липня, в ефірі національного телемарафону заявив екс-міністр розвитку економіки, президент «Київської школи економіки» та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов. На Львівській митниці обіцяють провести службове розслідування з приводу інциденту і покарати винуватців.

Тимофій Милованов в ефірі телемарафону розповів про потребу реформи митниці під час війни, боротьбу з корупцією та заявив про вимагання хабарів у волонтерів на Львівській митниці.

«Конкретно у нас, коли ми завозили аптечки, були проблеми – вимагали хабарі. Нещодавно таке було», – заявив Тимофій Милованов. При цьому екс-міністр не розповів подробиць та не сказав, на якому саме пункті пропуску трапився інцидент.

«Це було на Львівській митниці, наші «швидкі» зупинили і мучили всю ніч. Викликали ДБР, за документами все було добре. Відпустили в результаті. Нічого не пояснювали: давайте поговоримо, ми вас виведемо на чисту воду, треба почекати…», – розповів Тимофій Милованов. З його слів, з цього приводу волонтери написали заяву у ДБР.

У свою чергу керівництво Львівської митниці обіцяє з'ясувати всі деталі інциденту та покарати винуватців.

«Я щойно розмовляв із Тимофієм Миловановим з приводу його заяви. Ми зараз спільно з ним з’ясовуємо дату, час і пункт пропуску, а також всі можливі деталі цього інциденту. Проведемо службове розслідування, з’ясуємо, хто до цього причетний, та притягнемо винних до відповідальності. Обов’язково про результати повідомимо громадськість», – сказав в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков у коментарі ZAXID.NET.

У теруправлінні ДБР у Львові розповіли ZAXID.NET, що наразі заява щодо згаданого інциденту на Львівській митниці до них не надходила.