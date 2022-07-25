Тимофій Милованов в ефірі національного телемарафону відкликав свої звинувачення на адресу Львівської митниці

Екс-міністр розвитку економіки, президент «Київської школи економіки» та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов спростував свої попередні звинувачення на адресу Львівської митниці. Раніше в ефірі національного телемарафону він заявив, що львівські митники вимагали хабарі у волонтерів, коли ті перевозили аптечки для військових.

У неділю, 24 липня, Тимофій Милованов знову вийшов в ефір національного телемарафону «Єдині новини», де розповів, що Львівська митниця провела ретельну перевірку його заяв та підозра щодо вимагання хабарів у волонтерів не підтвердилася. Інцидент на митниці екс-міністр пояснив «особистим фактором» та тим, «що всі на нервах» і «трошки пересварилися».

«Інцидент розв’язаний…Розібралися, претензій ніяких у нас немає», – сказав Тимофій Милованов.

«Причиною непорозуміння став людський фактор і те, що перевізники не дотрималися правил ввезення гуманітарною допомоги», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської митниці.

Митники також закликають волонтерів повідомляти про випадки непорозумінь. Кожне звернення обіцяють розглянути, і у разі доведених порушень передати правоохоронним органам.

Нагадаємо, 15 липня в ефірі національного телемарафону Тимофій Милованов звинуватив львівських митників у вимаганні хабарів у волонтерів «Київської школи економіки». Зі свого боку керівництво Львівської митниці пообіцяло з'ясувати всі деталі інциденту та покарати винуватців.

Тоді ж теруправлінні ДБР у Львові розповіли ZAXID.NET, що заява щодо згаданого інциденту на Львівській митниці до них не надходила.