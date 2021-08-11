Попри домашній арешт екс-міністр Рудьковський покинув країну

Офіс генерального прокурора дозволив підозрюваному у справі про викрадення колишнього директора компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, екс-міністру транспорту Миколі Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у столиці Австрії Відні. Однак 11 серпня стало відомо, що замість лікування у Відні Рудьковський перебуває у Монако.

Як пише «Економічна правда», екс-міністр, який перебуває під нічним домашнім арештом, просив Офіс генпрокурора (ОГП) дозволу на поїздку до Відня на лікування. Прокурори у відповідь на це клопотання дозволили Рудьковському виїхати винятково до Відня і лише на лікування, яке мало тривати з 3 до 21 серпня.

У зв’язку з цим ОГП видав дозвіл Рудьковському на поїздку винятково до Відня і лише на лікування.

Однак, за інформацією джерел «Економічної правди», Рудьковський наразі перебуває у Монако. Згодом цю інформацію також підтвердив колишній народний депутат Сергій Лещенко з посиланням на одного з чинних парламентаріїв.

На фото, яке опублікував Лещенко, можна роздивитися логотип M-C на підлозі, який відповідає логотипу готелю Monte Carlo Bay.

Що відомо про справу Миколи Рудьковського

Рудьковського підозрюють у тому, що він у 2012 році замовив викрадення свого колишнього бізнес-партнера Олега Семінського, який на той час працював директором компанії «Нафтогазвидобування», а тепер є народним депутатом від партії «Слуга народу». Цю справу СБУ розкрила лише в лютому 2021 року.

Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника «Нафтогазвидобування» викрали і понад три роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити 200 тис. доларів «боргу».

Підозру Рудьковському вручили 3 березня в аеропорту – одразу після прильоту в Україну. Сам екс-міністр свою причетність до викрадення Семінського заперечив.

Невдовзі після вручення підозри суд арештував Рудьковського. Втім, у липні суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.