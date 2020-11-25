Екс-нардеп двох скликань Михайло Головко був єдиним кандидатом на посаду керівника Тернопільської облради

Народного депутата від політичної партії ВО «Свобода» VII та VIII скликань обрали головою Тернопільської обласної ради. Про це у середу, 25 листопада, повідомив тернопільський журналіст Назарій Наджога.

За словами журналіста, 37-річний Головко був єдиним кандидатом на посаду голови облради. За його кандидатуру проголосували 38 депутатів з 64.

Зазначимо, що за результатами місцевих виборів, До Тернопільської обласної ради увійшли шість партій: «Європейська Солідарність» (17 депутатів),«Свобода» (13 депутатів), «За майбутнє» (12 депутатів), «Слуга народу» (8 депутатів), «Батьківщина» (8 депутатів) та «Довіра» (6 депутатів). Повний перелік депутатів можна переглянути на сайті ЦВК.

Що відомо про Михайла Головка

Член політичної партії ВО «Свобода». Навчався у ТНЕУ за спеціальністю «міжнародна економіка», також закінчив аспірантуру Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя за фахом «маркетинг на виробництві» та у МАУП за спеціальністю «правознавство». Кандидат економічних наук. До роботи у Верховній Раді був приватним підприємцем.

У 2006-2012 роках – депутат Тернопільської місьради від ВО «Свобода» двох скликань. У 2006 та 2007 роках балотувався до Верховної Ради за списком цієї ж партії. Був депутатом Верховної Ради VII та VIII скликань, учасник Революції Гідності. Член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Брав участь у парламенстьких виборах у 2019 році, однак до Верховної Ради не пройшов.