Екс-охоронець Януковича розповів подробиці його втечі з України

Лист до Путіна про введення військ в Україну Віктор Янукович відправив уже з Росії

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:213970

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Екс-охоронець Януковича розповів подробиці його втечі з України
фото з відкритих джерел
Віктор Янукович втік до Росії 24 лютого через Крим

Екс-начальник штабу охорони екс-президента України Віктора Януковича Володимир Павленко у суді засвідчив, що особисто відправив з пошти у Росії листа, який Янукович написав президентові РФ Володимиру Путіну із закликом щодо введення військ в Україну. Крім того, він розповів, що в організації втечі Януковича допомагали «нинішні жителі України», тому він не може назвати їхніх імен.

«Я особисто відправив лист через поштове відділення Росії. Зворотна адреса – Банкова, 11», – сказав Павленко під час допиту в режимі відеоконференції в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа про державну зраду Януковича.

За його словами, при написанні Януковичем листа Путіну був присутній інший працівник охорони тодішнього президента – Сергій Бернацький.

«На моїх очах Бернацький запаковував... Я не читав і не рахував [кількість аркушів]», – сказав Павленко.

Свідок також повідомив, що, як і Бернацький, перебував поряд із Януковичем до червня 2014 року, та розповів деталі втечі Януковича з України до РФ у лютому 2014 року. Він засвідчив, що у Криму Янукович зібрав співробітників і сказав, що планує переїхати в Росію, та запропонував «подумати» щодо переїзду до РФ разом із ним.

«Я разом із ним виїхав до Росії. Спосіб, у який була організована доставка президента, я не можу розкривати, тому що допомогу нам надавали нинішні жителі України, я їх розкрити не можу», – зазначив Павленко.

Відповідаючи на запитання головуючого судді Владислава Дев'ятка щодо способу доставки Януковича в РФ, Павленко повідомив, що перевезення здійснювалося морським транспортом 24 лютого, після чого Януковича привезли у Ростов. Свідок також розповів, що вже у Ростові готувалося звернення до Путіна, «щоб Росія звернула увагу на те, що відбувалося в Україні: що влада вирішила винищувати російськомовних людей, що здійснений переворот».

Нагадаємо, звернення Януковича до Путіна про введення військ в Україну також підтримав тодішній командувач Внутрішніх військ МВС (нині перейменовані в Національну гвардію) Станіслав Шуляк. Він назвав таке звернення «єдиним способом врятувати Україну від сповзання в громадянську війну».

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